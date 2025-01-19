Що відбудеться із земельними ділянками, не переоформленими до 1 січня 2025 року

Раніше термін для оформлення неоформлених паїв мав завершитися 1 січня 2025 року. Однак у 2024 році цей термін був продовжений на 3 роки.

Як пояснив юрист Ігор Ясько в коментарі 24 Каналу, власники невитребуваних паїв мали завершити оформлення права власності до 1 січня 2025 року. Однак у 2024 році цей термін було перенесено на 1 січня 2028 року.

Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці отримали додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року цього не буде зроблено, такі ділянки вважатимуться відмовленими. Процес залишається тим самим, але до кінця року можливі зміни, – зауважив керуючий партнер ЮК Winner.

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Згідно з законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв)", термін для оформлення невитребуваних паїв продовжено до 1 січня 2028 року. Наразі в Україні налічується близько 104,4 тисячі таких паїв.

Важливо зазначити, що це рішення було прийнято у відповідь на труднощі, пов'язані з військовою агресією проти України, що унеможливила вчасне оформлення землі багатьма громадянами.

Що трапиться, якщо не оформити пай до 2028 року?

Якщо власник паю або його спадкоємець не завершить оформлення права власності до зазначеного терміну, ділянка буде вважатися відмовленою. У цьому випадку земля передаватиметься в комунальну власність місцевої громади як безхазяйне майно. Протягом семи років після передачі в комунальну власність, така земля не може бути передана в приватну власність, за винятком повернення прав на неї власникам паїв або їхнім спадкоємцям.

Закон також містить такі положення:

продовжено до 2026 року пілотний проєкт щодо внесення даних до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

з 7 лютого 2025 року відновлено обов'язкове підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників, геодезистів та оцінювачів земель;

землі, що належать до водних об'єктів загальнодержавного значення, закріплено як державну власність;

уточнено порядок використання коштів, отриманих від втрат у сільському господарстві.

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