Важливі зміни для всіх отримувачів субсидії: цьогоріч впроваджується новий механізм обчислення доходу

Під час призначення або перерахунку субсидії враховуються доходи всіх членів домогосподарства. Проте віднедавна було змінено сам механізм розрахунку.

Розрахунок середньомісячного загального доходу для призначення соціальної допомоги відтепер здійснюватиметься за новими правилами. Про це пише UAportal із посиланням на ПФУ.

Варто нагадати, що розмір субсидії визначається як різниця між загальною вартістю комунальних послуг та обов’язковим платежем, встановленим для конкретного домогосподарства.

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"При обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору", – зазначається у повідомленні ПФУ.

Зміни, передбачені постановою Кабінету Міністрів №1467, були затверджені 20 грудня 2024 року. Водночас вони набули чинності вже 24 грудня 2024 року.

Пенсійному фонду України надано один місяць з моменту набуття чинності постанови для створення технічних умов, необхідних для реалізації прийнятого рішення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому підвищать субсидію з 1 січня та як подати заявку на її отримання.

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