Важные изменения для всех получателей субсидии: в этом году внедряется новый механизм вычисления дохода

При назначении или перерасчете субсидии учитываются доходы всех членов домохозяйства. Однако с недавних пор был изменен сам механизм расчета.

Расчет среднемесячного общего дохода для назначения социальной помощи отныне будет осуществляться по новым правилам. Об этом пишет UAportal со ссылкой на ПФУ.

Стоит напомнить, что размер субсидии определяется как разница между общей стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом, установленным для конкретного домохозяйства.

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"При исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за вычетом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора", – отмечается в сообщении ПФУ.

Изменения, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №1467, были утверждены 20 декабря 2024 года. В то же время они вступили в силу уже 24 декабря 2024 года.

Пенсионному фонду Украины предоставлен один месяц с момента вступления в силу постановления для создания технических условий, необходимых для реализации принятого решения.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому повысят субсидию с 1 января и как подать заявку на ее получение.

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