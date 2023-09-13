Що зробити, щоб смартфон довше залишався зарядженим: один елементарний лайфхак

Ваш смартфон постійно втрачає заряд і ви шукаєте способи подовжити тривалість роботи його акумулятора? Є кілька дій, які ви можете вжити, щоб збільшити час роботи вашого мобільного пристрою на одному заряді.

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Однією з причин надмірного споживання батареї може бути яскравість екрана смартфона або невірні налаштування блокування екрана, повідомляє mobile.asda.com. Простий лайфхак може допомогти подовжити час роботи вашого смартфона.

Суть цього лайфхаку полягає в зміні одного налаштування на вашому телефоні - часу автоматичного блокування екрана. Чим швидше ваш мобільний пристрій переходить у режим блокування та вимикає екран, тим більше енергії акумулятора ви збережете.

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Після того, як ви закінчите користуватися телефоном, екран може залишатися активним протягом певного часу перед автоматичним блокуванням. Цей час встановлюється параметрами автоматичного блокування і визначає, скільки часу пристрій залишає екран активним без вашого втручання перед тим, як він автоматично вимикається.

Така затримка може спричинити надмірні витрати батареї, оскільки це фактично є часом, коли екран активний і не використовується. Активація екрана, особливо з високою яскравістю, значно скорочує заряд батареї.

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