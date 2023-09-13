Что сделать, чтобы смартфон дольше оставался заряженным: один элементарный лайфхак

Ваш смартфон постоянно теряет заряд и вы ищете способы продлить продолжительность работы его аккумулятора? Есть несколько действий, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить время работы вашего мобильного устройства на одном заряде.

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Одной из причин чрезмерного потребления батареи может быть яркость экрана смартфона или неверные настройки блокировки экрана, сообщает mobile.asda.com. Простой лайфхак может помочь продлить время работы вашего смартфона.

Суть этого лайфхака заключается в изменении одной настройки на вашем телефоне – времени автоматической блокировки экрана. Чем быстрее мобильное устройство переходит в режим блокировки и выключает экран, тем больше энергии аккумулятора вы сохраните.

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После завершения использования телефона экран может оставаться активным в течение определенного времени перед автоматической блокировкой. Это время устанавливается параметрами автоматической блокировки и определяет, сколько времени устройство оставляет экран активным без вмешательства перед тем, как оно автоматически выключается.

Такая задержка может привести к чрезмерным расходам батареи, поскольку это фактически является временем, когда экран активен и не используется. Активация экрана, особенно высокой яркости, значительно сокращает заряд батареи.

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