Що загрожує українцям за несплату штрафу за неоновлення даних

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки мають своєчасно оновлювати військово-облікові дані в ТЦК та СП. Це стосується змін місця проживання, сімейного стану, місця роботи та інших важливих даних. За порушення цих вимог передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

За інформацією юриста Дмитра Зала, наданою "РБК-Україна", після отримання штрафу військовозобов'язані мають два варіанти дій:

сплатити штраф протягом 15 днів

оскаржити рішення в суді впродовж 10 днів з моменту отримання (за наявності доказів неправомірності штрафу)

У разі ігнорування штрафу та відсутності його оскарження справа передається до виконавчої служби для примусового стягнення. При цьому сума штрафу автоматично збільшується вдвічі. Виконавча служба має повноваження накладати арешт на банківські рахунки та майно боржника.

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Важливо зазначити, що при штрафі менше 160 тисяч гривень житло та земельні ділянки боржника не підлягають примусовому продажу для погашення заборгованості.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можуть оштрафувати, якшо повістка затрималась на пошті.

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