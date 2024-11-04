Чи можуть оштрафувати, якшо повістка затрималась на пошті: пояснення юриста

У сучасних реаліях українці все частіше стикаються з проблемою отримання повісток після встановленого терміну явки до військкомату. Така ситуація може призвести до штрафних санкцій, проте існують законні способи захисту своїх прав.

Адвокат Марія Левченко пояснила виданню "Стіна", щодо правильних правильних дій у подібних випадках. При отриманні замовного листа від ТЦК особливу увагу варто приділити паперовому зворотному корінцю. Саме цей документ, на якому ви ставите підпис, фіксує фактичну дату вручення повістки. Юристка наголошує на важливості фотофіксації цього документа одразу після підписання, оскільки він може стати ключовим доказом при оскарженні можливих штрафних санкцій.

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За словами Левченко, подальший розвиток подій може відбуватися двома шляхами. Можна зайняти вичікувальну позицію та дочекатися офіційної реакції ТЦК у вигляді протоколу чи запрошення на розгляд справи. У такому випадку необхідно подати письмове пояснення із зазначенням факту несвоєчасного вручення повістки та вимогою скасувати штраф. Альтернативний варіант передбачає проактивні дії – самостійне звернення до ТЦК з письмовим повідомленням про отримання простроченої повістки, що допоможе заздалегідь зафіксувати вашу правову позицію.

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