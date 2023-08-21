Що означає, коли свербить права або ліва рука

Існує чимало різних прикмет, пов'язаних з тілом людини. Деякі з них стосується свербіння на руках.

До прикладу, якщо чухається ліва рука, то це до грошей. Але це не єдина прикмета, пов'язана з такою реакцією організму.

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Свербіж на лівій долоні означає прибуток. Чим частіше ви відчуваєте там свербіння, тим швидше ви отримаєте грошову вигоду. Це може бути премія, або неочікуваний приз.

Езотерики радять посилити прикмету, провівши ритуал. Якщо у вас чухається ліва рука, то в неї треба покласти гроші якомога швидше. Але крадіть тільки паперові купюри, але не монети. Також для збільшення суми прибутку потрібно доторкнутися лівою рукою до правої кишені.

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Якщо чухається права долоня, то це до зустрічі з кимось, але врахуйте день тижня:

понеділок: зустріч зі знайомим;

вівторок: побачитеся з давнім другом;

середа: нове знайомство;

четвер: готуйтеся до побачення;

п'ятниця: романтична зустріч;

субота: зустріч з коханою людиною;

неділя: зустріч з поважною особою.

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