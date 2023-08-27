'Почувається не так, як з дружиною': психолог пояснила, чому чоловіки заводять коханок

Любовний трикутник завжди був однією з найскладніших ситуацій у відносинах. Коханка виступає в ролі психотерапевтичного інструмента для чоловіка.

Про це повідомила психолог Ірина Іохна в Instagram. Чоловік може почувати себе бажаним через наявність ще однієї жінки, яка постійно його чекає.

"Коханка – це чудовий психотерапевтичний інструмент для чоловіка. Уявіть собі ситуацію коли красива, розумна, сексуальна, турботлива жінка (в залежності від побажань чоловіка) постійно перебуває в режимі очікування", – сказала Ірина Іохна.

Відео дня

За її словами, чоловік несвідомо самостверджується через те, що на нього постійно хто чекає. Тому він може тікати від своєї дружини, яка виступає в ролі "суворої мами", яка все контролює, або є "доброю мамою", яка все пробачає.

"Чоловік обхідними шляхами бігає до своєї найпрекраснішої і розповідає, що скоро розлучиться, піде з сім'ї і вони житимуть разом. В більшості випадків це лише обіцянки", – пояснила психолог.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

Вона вважає, що чоловік зраджує через те, що в шлюбі отримує безпеку (ця потреба закрита в нього), а з коханкою він має яскраве та емоційне життя, де він почувається не так як з дружиною. Крім цього, в нових стосунках чоловік намагатиметься компенсувати те, чого йому не вистачає в шлюбі.

"Якщо у шлюбі чоловік слабкий – жінка його пригнічує, дорікає, демонструє чоловікові його нікчемність. То в стосунках з іншою жінкою він навпаки – буде проявляти свою силу, турбуватися, вирішувати її питання", – наголосила психолог.

Чоловік буде зраджувати, якщо в нього є незакриті внутрішні питання.

"Мої дорогі, завжди пам'ятайте – ви прекрасні. Завжди – завжди обирайте себе, адже найважливіші стосунки в житті – це стосунки з собою", – додала вона.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька практичних порад, які допоможуть парам зберегти пристрасть у шлюбі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !