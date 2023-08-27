'Чувствует себя не так, как с женой': психолог объяснила, почему мужчины заводят любовниц

Любовный треугольник всегда являлся одной из самых сложных ситуаций в отношениях. Любовница выступает в роли психотерапевтического инструмента для мужчины.

Об этом сообщила психолог Ирина Иохна в Instagram. Мужчина может чувствовать себя желанным из-за наличия еще одной женщины, которая постоянно его ждет.

"Любовница – это отличный психотерапевтический инструмент для мужчины. Представьте себе ситуацию, когда красивая, умная, сексуальная, заботливая женщина (в зависимости от пожеланий мужчины) постоянно находится в режиме ожидания", – сказала Ирина Иохна.

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По ее словам, мужчина бессознательно самоутверждается из-за того, что его постоянно кто ждет. Поэтому он может убегать от своей жены, которая выступает в роли "строгой мамы", которая все контролирует, или является "доброй мамой", которая все прощает.

"Муж обходными путями бегает к своей прекраснейшей и рассказывает, что скоро разведется, уйдет из семьи и они будут жить вместе. В большинстве случаев это только обещания", – пояснила психолог.

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Она считает, что мужчина изменяет потому, что в браке получает безопасность (эта потребность закрыта у него), а с любовницей он имеет яркую и эмоциональную жизнь, где он чувствует себя не так как с женой. Кроме того, в новых отношениях мужчина будет пытаться компенсировать то, чего ему не хватает в браке.

"Если в браке мужчина слаб – женщина его удручает, упрекает, демонстрирует мужчине его ничтожество. Так в отношениях с другой женщиной он наоборот – будет проявлять свою силу, беспокоиться, решать ее вопросы", – подчеркнула психолог.

Мужчина будет изменять, если у него есть незакрытые внутренние вопросы.

"Мои дорогие, всегда помните – вы прекрасны. Всегда – всегда выбирайте себя, ведь самые важные отношения в жизни – это отношения с собой", – добавила она.

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