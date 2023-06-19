Дачники назвали три правила поливу помідорів, щоб врожай був казковим

Помідори є однією з найпопулярніших культур, які українці вирощують на дачах. Однак знати, як і коли поливати томати, може виявитися складною задачею.

За словами експертів, належний полив необхідний для здорових і міцних рослин. Водночас неправильний полив може мати серйозні наслідки для помідорів, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, неправильний полив може призвести до розвитку у рослини хвороб, низької врожайності, затримки росту та зниження стійкості рослин. Досвідчені дачники назвали три правила, яких варто дотримуватися.

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Перш за все, найважливішим принципом при поливі томатів є полив лише ґрунту. Ні за яких обставин поливайте рослини зверху.

Часто рекомендується видаляти листя з рослини, коли воно досягає 40 см, щоб полегшити потрапляння води на ґрунт і уникнути розбризкування.

За словами професіоналів, повільний полив важливий для томатів. Дачники повинні переконатися, що вода ввібралася в ґрунт, перш ніж знову думати про полив.

Ґрунт має бути вологим 15-20 сантиметрів, щоб сприяти росту коренів. Завжди поливайте навколо стебла, але не саме стебло, щоб сприяти поширенню коренів.

Ще однією рекомендацією є порада використовувати мульчу. Мульча регулює вологість, вивільняє важливі поживні речовини в ґрунт, сприяє аерації ґрунту, якщо вона нещільно змішана з верхнім шаром ґрунту, захищає від випаровування та гарантує, що садівникам доведеться поливати рідше.

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