Дачники назвали три правила полива помидоров, чтобы урожай был сказочным

Помидоры - одна из самых популярных культур, которые украинцы выращивают на дачах. Однако знать, как и когда поливать помидоры, может оказаться сложной задачей.

По словам экспертов, надлежащий полив необходим для здоровых и крепких растений. В то же время, неправильный полив может иметь серьезные последствия для помидоров, сообщает Express.co.uk.

В частности, неправильный полив может привести к развитию у растения болезней, низкой урожайности, задержке роста и снижению устойчивости растений. Опытные дачники назвали три правила, которых следует соблюдать.

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Прежде всего, важнейшим принципом при поливе томатов является полив только почвы. Ни при каких обстоятельствах поливайте растения сверху.

Часто рекомендуется удалять листья с растения, когда они достигают 40 см, чтобы облегчить попадание воды на почву и избежать разбрызгивания.

По словам профессионалов, медленный полив важен для томатов. Дачники должны убедиться, что вода впиталась в почву, прежде чем снова думать о поливе.

Почва должна быть влажной 15-20 сантиметров, чтобы способствовать росту корней. Всегда поливайте вокруг стебля, но не сам стебель, чтобы способствовать распространению корней.

Еще одной рекомендацией является совет использовать мульчу. Мульча регулирует влажность, высвобождает важные питательные вещества в почву, способствует аэрации почвы, если она неплотно смешана с верхним слоем почвы, защищает от испарения и гарантирует, что садоводам придется поливать реже.

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