Дайте старим речам нове життя: як пофарбувати меблі в домашніх умовах

Збереження старих меблів та їх перетворення у щось нове та модне – це не тільки екологічний вибір, але й відмінний спосіб зекономити гроші. Якщо у вас є старі меблі, які ви хочете оновити, є кілька способів, які допоможуть вам зробити це в домашніх умовах.

Приготуйте поверхню. Перш за все, потрібно приготувати меблі для фарбування. Видаліть стару фарбу або лак за допомогою шліфувальної машини або наждачного паперу. Якщо меблі мають дефекти, які потрібно заповнити, використовуйте дерев'яний пил. Виберіть фарбу. Вибір фарби залежить від ваших особистих уподобань і естетичних цілей. Ви можете використовувати фарбу на водній основі або на основі олії. Фарби на водній основі більш безпечні для здоров'я та довкілля, тоді як фарби на основі олії забезпечують більш довготривалу захисну плівку. Також, варто відзначити, що глянцеві фарби прихильні до забруднення та потребують більш ретельного догляду, тоді як матові фарби приховують дефекти та легше зберігають свій вигляд; Підготуйте приміщення. Фарбування меблів може створити багато пилу та хмар фарби, тому важливо підготувати приміщення перед початком роботи. Захистіть підлогу та стіни за допомогою паперу або плівки, щоб захистити їх від фарби. Відкрийте вікна для провітрювання приміщення; Нанесення фарби. Після того, як меблі просохли, можна переходити до фарбування. Для цього використовуйте пензель, ролик або фарбувальний аерозоль. Якщо ви використовуєте пензель, почніть з кутів та нерівних поверхонь, а потім переходьте до рівних поверхонь. Нанесіть фарбу в одному напрямку та стежте за тим, щоб на поверхні не залишалось нерівностей або крапель. Роликом можна забарвити більші поверхні швидше та з більшою рівномірністю. Знову ж таки, наносити потрібно в одному напрямку та стежити за тим, щоб на поверхні не було нерівностей або крапель. Фарбувальний аерозоль – це швидкий та простий спосіб забарвити меблі. Для цього потрібно трохи попрацювати над технікою, адже потрібно наносити фарбу рівномірно, а не пересувати балон у будь-якому напрямку. Він також потребує хорошої вентиляцію та захисну маску; Додаткові штрихи. Якщо ви хочете створити старовинний вигляд, можете змочити губку у старому чорному чаї та пройти нею по меблях. Це надасть їм темний відтінок та додасть вікової краси. Якщо ви хочете захистити фарбу, нанесіть верхній шар лаку або безбарвного воску.

Тепер ви готові до відновлення своїх старих меблів та перетворення їх на щось нове та чудове. Це може зайняти трохи часу та зусиль, але результат вартий цього!

Раніше ми писали про те, як позбутись запаху затхлості зі старих меблів.

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