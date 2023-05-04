Дайте старым вещам новую жизнь: как покрасить мебель в домашних условиях

Сохранение старой мебели и ее превращение во что-то новое и модное – это не только экологический выбор, но и отличный способ сэкономить деньги. Если у вас есть старая мебель, которую вы хотите обновить, есть несколько способов, которые помогут вам сделать это в домашних условиях.

Приготовьте поверхность. Прежде всего, нужно приготовить окрашивающую мебель. Удалите старую краску или лак с помощью шлифмашины или наждачной бумаги. Если мебель имеет дефекты, которые нужно заполнить, используйте деревянную пыль. Выберите краску. Выбор краски зависит от ваших личных предпочтений и эстетических целей. Вы можете использовать краску на водной основе или масле. Краски на водной основе более безопасны для здоровья и окружающей среды, в то время как краски на основе масла обеспечивают более длительную защитную пленку. Также, следует отметить, что глянцевые краски привержены загрязнению и нуждаются в более тщательном уходе, тогда как матовые краски скрывают дефекты и легче сохраняют свой вид; Подготовьте помещение. Покраска мебели может создать много пыли и облаков краски, поэтому важно подготовить помещение перед началом работы. Защитите пол и стены с помощью бумаги или пленки, чтобы защитить их от краски. Откройте окна для проветривания помещения; Нанесение краски. После того, как мебель просохла, можно переходить к покраске. Для этого используйте кисть, ролик или окрасочный аэрозоль. При использовании кисти начните с углов и неровных поверхностей, а затем переходите к ровным поверхностям. Нанесите краску в одном направлении и следите, чтобы на поверхности не оставалось неровностей или капель. Роликом можно окрасить большие поверхности быстрее и с большей равномерностью. Опять же наносить нужно в одном направлении и следить за тем, чтобы на поверхности не было неровностей или капель. Покрасочный аэрозоль – это быстрый и простой способ окрасить мебель. Для этого нужно немного поработать над техникой, ведь нужно наносить краску равномерно, а не передвигать баллон в любом направлении. Он также нуждается в хорошей вентиляции и защитной маске; Дополнительные штрихи. Если вы хотите создать старинный вид, можете смочить губку в старом черном чае и пройти по мебели. Это придаст им темный оттенок и придаст возрастной красоте. Если вы хотите оградить краску, нанесите верхний слой лака или бесцветного воска.

Теперь вы готовы к восстановлению своей старой мебели и превращению ее в что-то новое и замечательное. Это может занять немного времени и усилий, но результат этого стоит!

Раньше мы писали о том, как избавиться от запаха затхлости из старой мебели.

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