Как избавиться от запаха затхлости из старой мебели: лайфхак с газетами

Даже если ваша мебель из натурального дерева является наилучшим качеством, со временем она может приобрести затхлый запах. Простая уборка влажной тряпкой и проветривание не помогут в такой ситуации. Тем не менее, существует очень простой способ избавиться от неприятного запаха – использование обычной газеты.

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Такой лайфхак был предложен пользовательницей TikTok @onceuponabungalow. В своем видео она показала, как смятые газеты могут помочь удалить запах со старых книжных полок и шкафов.

Чтобы этого добиться, необходимо заполнить полки смятыми газетами и оставить их там на две недели. После этого можно удалить газеты, а вместе с ними и неприятный запах из деревянной мебели.

Видео дня

Пока нет единого мнения, почему именно смятые газеты могут удалить неприятные запахи. Возможно это из-за печатной краски или пористой структуры газетной бумаги. Однако этот простой метод достаточно эффективен и достоин попытки.

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