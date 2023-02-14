Какая специя устраняет неприятный запах из туалета: простой лайфхак

Плохие запахи из ванной комнаты и туалета довольно частое явление, которое бывает сложно устранить. Однако преодолеть неприятный аромат поможет одна недорогая и натуральная специя. Она заменит дорогостоящие химические средства, а ее пряный запах ароматизирует помещение. Об этом пишет Santeplus.

Отличным натуральным дезодорантом для туалета станет гвоздика. Многие пользователи считают этот совет неожиданным, но эта пряность действительно эффективно справляется с плохими запахами. К тому же гвоздика имеет свой, очень приятный аромат.

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Возьмите примерно 15 штук и сухой пустой чайный пакетик. Также вам понадобится нейлоновая нить и скотч:

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Поместите 15 гвоздик в сухой чайный пакетик;

Завяжите нитью из нейлона крепкий узел, чтобы специи не рассыпались;

С помощью нити или скотча закрепите пакетик-ароматизатор в унитазе.

Закрепить гвоздику в унитазе нужно так, чтобы во время каждого смывания пакет становился влажным.

Также избавиться от плохого запаха в санузле поможет еще один дешевый и ароматный продукт.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию. Раньше мы также писали о том, зачем в унитаз советуют ежедневно сыпать 1 стакан соли.

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