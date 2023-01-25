Как избавиться от желтых пятен на унитазе: дешевый и действенный способ

Важно поддерживать чистоту унитаза и его сиденья, остающееся одним из наиболее используемых элементов дома. Чтобы очистить эту зону и улучшить гигиену ванной комнаты, вам не нужно применять агрессивные чистящие средства, такие как отбеливатели или другие агрессивные химикаты.

Доказательством является это простое средство, которое можно нанести на сиденье унитаза. Тогда оно будет сиять, а желтые пятна исчезнут. Об этом пишет Sante Plus.

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Если кажется, что желтые пятна въелись на поверхность сиденья унитаза, вы всегда можете исправить это эффективными растворами, ингредиенты которых наверняка дома. Вот как поддерживать сиденье унитаза в чистоте:

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1. Использование соды для очищения унитаза. Против устойчивых пятен и цветовых изменений, таких как пожелтевшие поверхности, часто думают об отбеливателе. Однако это не идеальный выбор, поскольку, кроме риска для здоровья, его использование всегда требует определенных усилий для получения идеального результата. Вместо этого используйте пищевую соду, которая безопасна и имеет значительную очистительную и антибактериальную силу.

Для лучшего эффекта нужно выполнить несколько этапов. Для начала начните со смешивания половины стакана пищевой соды с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите пасту на сиденье унитаза и оставьте на 5-10 минут. Затем воспользуйтесь влажным полотенцем или чистящей губкой и потрите сиденье, чтобы очистить грязь и удалить пятна.

Отдайте предпочтение стойкой к царапинам губке или даже чистой туалетной щетке. Затем промойте влажной тканью, нанесите пасту из пищевой соды на загрязненный участок столько раз, сколько возможно. По крайней мере, пока пятно не исчезнет. Затем промойте чистой водой и протрите сиденье сухой тканью.

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Вы также можете применить этот способ путем распыления через бутылку с распылителем, можно добавить 1 литр воды на две столовые ложки пищевой соды. Встряхните флакон и нанесите его, следуя тем же шагам, что описаны выше.

После нескольких повторений поверхность вашего сиденья должна снова приобрести блеск.

Конечно, идеальный способ более легкого удаления устойчивых пятен – это регулярная чистка туалета. Поскольку лучшим решением остается профилактика, именно эта инициатива предотвращает накопление устойчивых пятен, таких как желтые пятна.

Напомним, что избавиться от засорения унитаза туалетной бумагой поможет средство, которое, скорее всего, уже есть в вашем доме.

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