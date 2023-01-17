Почему нельзя брать мобильный телефон с собой в туалет: ответ удивит

Пользоваться мобильным телефоном в туалете рискованно. Эксперты рекомендуют избавиться от этой плохой привычки.

Из-за того, что вы берете телефон с собой в туалет, ваше собственное здоровье под угрозой. В Sante Plus назвали причины этого.

Почему следует избегать использования мобильного телефона в туалете

На первый взгляд может показаться, что брать смартфон с собой в туалет безвредно. Кроме того, многие люди не знают, что эта практика может повлиять на ваше здоровье из-за микробов и бактерий, которые накапливаются в этом месте, особенно вокруг унитаза, и могут очень легко попасть на экран вашего устройства.

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Два профессора из Университета Аризоны, Герба (микробиология) и Келли Рейнольдс (охрана окружающей среды), предупредили о наличии патогенов и кишечных бактерий в кишечнике, которые происходят преимущественно с фекалиями. После различных исследований, проведенных в университете, было показано, что 9 из 10 мобильных телефонов заражены болезнетворными микробами: 16% из них содержат фекалии.

Поэтому туалеты никогда не бывают идеально чистыми и быстро загрязняются, важно очень внимательно относиться к поверхностям, на которых вы оставляете свой мобильный телефон. Поскольку мелкие частицы воды из унитаза, содержащие мочу и фекалии, могут разбрызгиваться. Потому, вероятно, пострадает ваш смартфон.

Кроме того, очень тщательно и часто убирайте ванную комнату и туалет. Так вы сможете свести к минимуму патогенные микроорганизмы, развивающиеся там каждый день.

Кроме этого, по данным американской клиники Майо, одной из основных причин геморроя является длительное сиденье в туалете. Поэтому врачи не рекомендуют долго находиться на унитазе, чтобы не спровоцировать воспаление, кровотечение или неприятный зуд.

Также врачи отмечают важность правильного положения тела во время посещения туалета. Нужно поднимать колени так, будто вы сидите на корточках.

Не исключено, что телефон может упасть в унитаз и намочиться.

Как избежать этой проблемы

Чтобы предотвратить размножение бактерий, систематически мойте руки. Затем следует очистить мобильный телефон раствором воды и спирта. Также обязательно опускайте сиденье унитаза во время смыва.

Напомним, что сделать туалет белым всего за одну ночь можно без химических средств. Это позволит удалить все пятна и отложения известкового камня.

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