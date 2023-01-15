Как идеально очистить туалет без химии: 5 эффективных средств

Сделайте свой туалет белым всего в одну ночь без химических средств. Это позволит удалить все пятна и отложения известкового камня.

Как сообщает Sante Plus, теперь не нужно тратить часы на мытье унитаза. Поскольку лучшее средство у вас есть под рукой.

Для чистки туалетов есть определенные натуральные ингредиенты, которые можно использовать для получения более чем эффективного результата. Вот несколько примеров:

1. Лимонная кислота. Для очищения туалета смешайте ½ литра горячей воды и 3 столовые ложки лимонной кислоты. Эту смесь залейте в унитаз и оставьте на час. После энергично протрите унитаз туалетной щеткой. В конце все смойте.

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2. Белый уксус. Благодаря своей кислотности уксус считается мощным моющим средством для многих поверхностей. Поэтому им легко можно очистить унитаз от самых стойких пятен, не говоря уже о неприятных запахах и следах плесени.

Прежде всего убедитесь, что вы выбрали дистиллированный белый уксус, а не яблочный. Поскольку его коричневый цвет может испачкать ваш унитаз. Наполните чистую бутылку с пульверизатором белым уксусом, затем опрыскивайте всю поверхность унитаза (стенки, край и дно) и оставьте на ночь. На следующее утро энергично потрите туалетной щеткой и смойте.

3. Пищевая сода. Этот натуральный антибактериальный и антисептический продукт есть в каждом доме. Возьмите 1 стакан пищевой соды и добавьте 3 стакана белого уксуса, перемешайте все в миске. Залейте в унитаз и оставьте на ночь. Утром залейте ведром кипятка туалет.

4. Перекись водорода может уничтожить присутствие микробов или бактерий в течение нескольких минут. Также он может преодолеть стойкие пятна и устранить ужасный запах, который выделяет ваш туалет. Для этого налейте 120 мл 3% перекиси водорода на стенки и края унитаза и оставьте на 30 минут. Затем очистите щеткой и смойте водой в унитазе.

5. Лимонный сок подойдет для отбеливания дна унитаза. Для этого бумажное полотенце постелите на стенки и дно. Выжмите два лимона, вылейте из них сок на бумагу и дайте ему действовать 30 минут. Чтобы завершить, энергично потрите туалетной щеткой, затем смойте теплой водой

Напомним, что на стеклянной дверце духового шкафа часто образуется отложение жира и грязи. Поэтому его нужно должным образом очистить. К счастью есть простой и гениальный трюк, который поможет вам с этой работой.

Также почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.

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