Как почистить канализацию с помощью кофейной гущи

Почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.

Издание Sante Plus объяснило, как кофейная гуща позаботится о канализации. Особенно в ванных комнатах, где много скапливается разных бактерий и плесени.

Зачем использовать кофейную гущу для очистки канализации ванной комнаты

Из всех домашних средств кофейная гуща является наиболее эффективной. Благодаря обезжиривающим и дезодорирующим свойствам избавит от забитых труб раковины, ванны и душа.

Для этого возьмите столовую ложку кофейной гущи и положите в канализацию, или даже в туалет. Залейте это примерно 1,5 л горячей или даже кипятка.

Видео дня

Оставьте действовать на время, а затем смойте. Результат вас непременно удивит.

Дополнительное использование кофейной гущи на кухне

Кофейная гуща поможет очистить жирные поверхности или поверхности, пораженные грязью и известняком.

Для этого возьмите три ложки кофейной гущи и посыпьте пятна. Затем воспользуйтесь увлажненной тряпкой, чтобы очистить грязные участки. Посредством нескольких точных и нежных движений эти пятна останутся лишь воспоминанием.

Как сохранить кофейную гущу дома

Как известно, кофейная гуща портится, поскольку ее атакуют бактерии. В результате уже через несколько дней она разлагается.

Вот два способа создать небольшой запас под рукой и больше не ждать следующей порции кофе:

1. Возьмите обезвоженный продукт и просушите на открытом воздухе или в духовке. Для этого разложите противень и поставьте в духовку при 80°C на 1 час. Когда остынет, пересыпьте в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Она может храниться безопасно до 10 дней.

2. Способ №2 – морозильная камера. Положите кофейную гущу в пакет для заморозки, закройте и храните. Не забудьте извлечь его из морозилки за 3 часа до использования в технических целях.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!