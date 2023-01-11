Як почистити каналізацію за допомогою кавової гущі

Почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

Видання Sante Plus пояснило, як кавова гуща подбає про каналізацію. Особливо у ванних кімнатах, де багато накопичується різних бактерій та цвіллі.

Навіщо використовувати кавову гущу для очищення каналізації ванної кімнати

З усіх домашніх засобів кавова гуща є найефективнішою. Завдяки знежирюючим і дезодоруючим властивостям позбавить від забитих труб раковини, ванни та душу.

Для цього візьміть столову ложку кавової гущі та покладіть в каналізацію, або ж навіть в туалет. Залийте це приблизно 1,5 л гарячої або навіть окропу.

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Залиште діяти на певний час, а потім змийте. Результат вас обов'язково здивує.

Додаткове використання кавової гущі на кухні

Кавова гуща допоможе очистити жирні поверхні або поверхні, уражені брудом і вапняком.

Для цього візьміть три ложки кавової гущі та посипте плями. Потім скористайтеся зволоженою ганчіркою, щоб почистити брудні ділянки. За допомогою кількох точних і ніжних рухів ці плями залишаться лише спогадом.

Як зберегти кавову гущу вдома

Як відомо, кавова гуща псується, оскільки її атакують бактерії. В результаті вже за кілька днів вона розкладається.

Ось два способи створити невеликий запас під рукою і більше не чекати наступної порції кави:

1. Візьміть зневоднений продукт та просушіть на відкритому повітрі або в духовці. Для цього розкладіть на деко та поставте в духовку при 80°C на 1 годину. Як охолоне, пересипте в герметичний контейнер та поставте в холодильник. Вона може зберігати безпечно до 10 днів.

2. Спосіб №2 – морозильна камера. Покладіть кавову гущу в пакет для заморозки, закрийте і зберігайте. Не забудьте вийняти його з морозилки за 3 години до використання в технічних цілях.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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