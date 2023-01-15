Як ідеально очистити туалет без хімії: 5 ефективних засобів

Зробіть свій туалет білим всього за одну ніч без хімічних засобів. Це дозволить вам видалити всі плями та відкладення вапняного каменю.

Як повідомляє Sante Plus, тепер не потрібно витрачати години на миття унітаза. Оскільки найкращий засіб у вас є під рукою.

Для чищення туалетів є певні натуральні інгредієнти, які ви можете використовувати для отримання більш ніж ефективного результату. Ось кілька прикладів:

1. Лимонна кислота. Для очищення туалету змішайте ½ літра гарячої води і 3 столові ложки лимонної кислоти. Цю суміш залийте в унітаз та залиште на годину. Після енергійно протріть унітаз туалетною щіткою. В кінці все змийте.

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2. Білий оцет. Завдяки своїй кислотності оцет вважається потужним миючим засобом для багатьох поверхонь. Тому ним легко можна очистити унітаз від найстійкіших плям, не кажучи вже про неприємні запахи і сліди цвілі.

Насамперед переконайтеся, що ви обрали дистильований білий оцет, а не яблучний. Оскільки його коричневий колір може забруднити ваш унітаз. Наповніть чисту пляшку з пульверизатором білим оцтом, потім обприскайте всю поверхню унітазу (стінки, край і дно) і залиште на ніч. Наступного ранку енергійно потріть туалетною щіткою та змийте.

3. Харчова сода. Цей натуральний антибактеріальний і антисептичний продукт є в кожному будинку. Візьміть 1 склянку харчової соди та додайте 3 склянки білого оцту, усе перемішайте в мисці. Залийте в унітаз та залиште на ніч. Вранці залийте відром окропу туалет.

4. Перекис водню може знищити присутність мікробів або бактерій за кілька хвилин. Також він також може подолати стійкі плями та усунути жахливий запах, який виділяє ваш туалет. Для цього налийте 120 мл 3% перекису водню на стінки та навколо краю унітаза та залиште на 30 хвилин. Потім почистьте за допомогою щітки та змийте водою в унітазі.

5. Лимонний сік підійде для відбілювання дна унітаза. Для цього паперовий рушник постеліть на стінки та дно. Вичавіть два лимони, вилийте з них сік на папір і дайте йому діяти 30 хвилин. Щоб завершити, енергійно потріть туалетною щіткою, потім змийте теплою водою

Нагадаємо, що на скляних дверцятах духової шафи часто утворюється відкладення жиру та бруду. Тому його потрібно належним чином очистити. На щастя, є простий та геніальний трюк, який допоможе вам з цією роботою.

Також почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом

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