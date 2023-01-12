Стануть чистими, як в перший день: як швидко та без зусиль очистити скляні дверцята духовки

На скляних дверцятах духової шафи часто утворюється відкладення жиру та масла. Тому його потрібно належним чином очистити.

На щастя, є простий та геніальний трюк, який допоможе вам з цією роботою. Скляні двері духовки засяють, як в перший день. Про це пише видання Sante Plus.

Як ефективно очистити скляні дверцята духовки

Є трюк, який може швидко видалити пил, бруд і жир, які накопичуються на склі духовки. Його варто застосовувати регулярно.

Скляні дверцята духовки легко очищають за допомогою таблетки для посудомийної машини. Для цього занурте таблетку в невелику ємність з гарячою водою, а потім потріть нею дверцята духовки, приділяючи особливу увагу забрудненим ділянкам і залишкам їжі, що прилипли до скла. Залиште на трохи у такому стані, а потім протріть чистою сухою тканиною.

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Таблетки для вологих посудомийних машин дозволять знежирити та прочистити дверцята духовки, не подряпавши їх. Їх знежирююча здатність ефективно розчиняє жир і очищає цю поверхню.

Інші хитрощі для очищення дверцят духовки

1. Харчова сода. Для початку мокрою серветкою з мікрофібри протріть дверцята духовки, щоб позбутися залишків їжі з поверхні. Змішайте в мисці ½ склянки харчової соди з водою. Отриманою однорідною пастою обробіть скло та двері духовки, залиште діяти на 20 хв. Після простріть сухою ганчіркою. Залишки бруду видаліть губкою. Після ще раз протріть скло водою та сухим паперовим рушником.

2. Білий оцет. Змішайте оцет з водою у рівних частинах та розпиліть з пульверизатора на потрібну жирну поверхню. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть ганчіркою.

3. Цитрусові. Помістіть у миску 2-3 склянки води, цедру лимона або скибочки цитрусових. Лимонний сік також можна використовувати під час очищення. Чашу потрібно буде поставити в духовку і розігріти до середньої температури близько п'ятнадцяти хвилин. Пара, що виходить із соку, утворює краплі, які діють як свого роду знежирювач і пом’якшують бруд, щоб краще його очищати. Після витріть сухою ганчіркою духовку.

Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

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