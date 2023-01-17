Чому не можна брати мобільний телефон з собою в туалет: відповідь здивує

Користуватися мобільним телефоном у туалеті ризиковано. Експерти рекомендують позбутися цієї поганої звички.

Через те, що ви берете телефон з собою до вбиральні, ваше власне здоров'я під загрозою. У Sante Plus назвали причини цього.

Чому варто уникати використання мобільного телефону в туалеті

На перший погляд може здатися, що брати смартфон із собою до туалету нешкідливо. Крім того, багато людей не знають, що ця практика може вплинути на ваше здоров’я через мікроби та бактерії, які накопичуються в цьому місці, особливо навколо унітазу, і можуть дуже легко потрапити на екран вашого пристрою.

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Двоє професорів з Університету Арізони, Герба (мікробіологія) і Келлі Рейнольдс (охорона навколишнього середовища), попередили про наявність патогенів і кишкових бактерій у кишковому тракті, які походять переважно з фекаліями. Після різних досліджень, проведених в цьому університеті, було показано, що 9 з 10 мобільних телефонів заражені хвороботворними мікробами: 16% з них містять фекалії.

Тому, оскільки туалети ніколи не бувають ідеально чистими та швидко забруднюються, важливо дуже уважно ставитися до поверхонь, на яких ви залишаєте свій мобільний телефон. Оскільки дрібні частинки води з унітазу, що містять сечу та фекалії, можуть розбризкуватися. Тому, ймовірно, постраждає ваш смартфон.

Крім цього, дуже ретельно та часто прибирайте ванну кімнату та туалет. Так ви зможете звести до мінімуму патогенні мікроорганізми, які розвиваються там щодня.

Крім цього, за даними американської клініки Майо, однією з основних причин геморою є тривале сидіння в туалеті. Тому лікарі не рекомендують довго перебувати на унітазі, щоб не спровокувати запалення, кровотечу або неприємний свербіж.

Також лікарі наголошують на важливості правильного положення тіла під час відвідування туалету. Потрібно піднімати коліна так, ніби ви сидите навпочіпки.

Не виключено, що ваш телефон може впасти в унітаз та намочитися.

Як уникнути цієї проблеми

Щоб запобігти розмноженню бактерій, систематично мийте руки. Потім потрібно очистити мобільний телефон розчином води і спирту. Також обов’язково опускайте сидіння унітазу під час змиву.

Нагадаємо, що зробити туалет білим всього за одну ніч можна без хімічних засобів. Це дозволить вам видалити всі плями та відкладення вапняного каменю.

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