Як позбутися жовтих плям на унітазі: дешевий та дієвий спосіб

Важливо підтримувати чистоту унітаза та його сидіння, яке залишається одним з найбільш використовуваних елементів будинку. Щоб очистити цю зону та покращити гігієну ванної кімнати, вам не потрібно вдаватися до агресивних засобів для чищення, таких як відбілювач чи інші агресивні хімікати.

Доказом є цей простий засіб, який можна нанести на сидіння унітаза. Тоді воно сяятиме, а жовті плями зникнуть. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Чому не можна брати мобільний телефон з собою в туалет: відповідь здивує

Якщо здається, що жовті плями в’їлися на поверхню сидіння унітаза, ви завжди можете виправити це ефективними розчинами, інгредієнти яких напевно є вдома. Ось як підтримувати сидіння унітаза в чистоті:

Відео дня

1. Використання соди для очищення унітаза. Проти стійких плям і змін кольору, таких як пожовклі поверхні, часто думають про відбілювач. Однак це не ідеальний вибір, оскільки окрім ризику для здоров’я, його використання завжди вимагає певних зусиль для отримання ідеального результату. Замість цього використовуйте харчову соду, яка є безпечнішою та має значну очисну та антибактеріальну силу.

Для кращого ефекту треба виконати у кілька етапів. Для початку почніть зі змішування половини склянки харчової соди з невеликою кількістю води до утворення пасти. Нанесіть пасту на сидіння унітаза та залиште на 5-10 хвилин.Потім скористайтеся вологим рушником або губкою для чищення та потріть сидіння, щоб очистити бруд і видалити плями.

Віддайте перевагу стійкій до подряпин губці або навіть чистій туалетній щітці. Потім промийте вологою тканиною, нанесіть пасту з харчової соди на забруднену ділянку стільки разів, скільки можливо. Принаймні, поки пляма не зникне. Потім промийте чистою водою і протріть сидіння сухою тканиною.

Читайте також: Сім функцій мікрохвильової печі, про які ви не знали

Ви також можете застосувати цей спосіб шляхом розпорошення через пляшку з розпилювачем, ви можете додати 1 літр води на дві столові ложки харчової соди. Струсіть флакон і нанесіть його, дотримуючись тих самих кроків, що описані вище.

Після кількох повторень поверхня вашого сидіння повинна знову набути блиску.

Звичайно, ідеальний спосіб легшого видалення стійких плям – це регулярне чищення туалету. Оскільки найкращим рішенням залишається профілактика, саме ця ініціатива запобігає накопиченню стійких плям, таких як жовті плями.

Нагадаємо, що позбутись засмічення унітаза туалетним папером допоможе засіб, який, скоріш за все, вже є у вашому домі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!