Зачем опытные хозяйки советуют ежедневно сыпать соль в унитаз: лайфхак

Этот лайфхак поможет, если канализация у вас в туалете начала забиваться, а в помещении появился дурной запах. В самом худшем случае нужно вызвать мастера, а пока вы его ждете, некоторые проблемы можно устранить самостоятельно. Для этого понадобится обычная соль.

Хотя, на первый взгляд, этот способ может показаться странным, он действительно работает. Посредством соли можно прочистить канализацию, для этого советуют ежедневно засыпать по 1 стакану соли в унитаз. Результат вы должны заметить сразу, а неприятный запах совсем исчезнет, ведь соль – это отличный дезинфектор, который удаляет плохой аромат, жир и грязь.

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Такая обработка прочистит унитаз, уберет лишние запахи и устранит засор. Также так можно почистить даже раковины на кухне или в ванной комнате.

Кроме соли может помочь борная кислота. Она продается в аптеке в жидком или порошкообразном состоянии. Жидкость просто заливают в унитаз на всю ночь или по меньшей мере на 10 часов. Она помогает отмыть унитаз от ржавчины.

Если вы приобрели борную кислоту в виде порошка, то ее нужно растворить в теплой воде, а затем только потом залить внутрь унитаза.

Эффект будет сильнее, если добавить немного лимонной кислоты. Тогда загрязнения очистятся лучше, а запах станет приятным. Утром нужно будет только тщательно протереть унитаз ершиком.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию.

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