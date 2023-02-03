Навіщо досвідчені господині радять щоденно сипати сіль в унітаз: лайфхак

Цей лайфхак допоможе, якщо каналізація у вас в туалеті почала забиватися, а у приміщенні з'явився поганий запах. У найгіршому випадку треба викликати майстра, а поки ви його чекаєте, деякі проблеми можна усунути самостійно. Для цього знадобиться звичайна сіль.

Хоча, на перший погляд, цей спосіб може здаватися дивним, він дійсно працює. За допомогою солі можна прочистити каналізацію, для цього радять щодня засипати по 1 склянці солі в унітаз. Результат ви маєте помітити одразу, а неприємний запах зовсім зникне, адже сіль – це чудовий дезінфектор, який видаляє поганий аромат, жир та бруд.

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Така обробка прочистить унітаз, прибере зайві запахи та усуне засмічення. Також у такий спосіб можна почистити навіть раковини на кухні або у ванній кімнаті.

Окрім солі може допомогти борна кислота. Вона продається в аптеці в рідкому чи порошкоподібному стані. Рідину просто заливають в унітаз на всю ніч або щонайменш на 10 годин. Вона допомагає відмити унітаз від іржі.

Якщо ви придбали борну кислоту у вигляді порошку, тоді її треба розчинити у теплій воді, а вже потім лише потім залити всередину унітазу.

Ефект буде сильнішим, якщо додати трохи лимонної кислоти. Тоді забруднення очистяться краще, а запах стане приємним. Вранці треба буде лише ретельно протерти унітаз йоршиком.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації.

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