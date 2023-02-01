Як прочистити каналізацію за допомогою велосипедного насоса: несподіваний та дієвий лайфхак

Для прочищення каналізація, яка виявилася засміченою, можна використати підручні засоби – соду, оцет тощо. Інколи засмічення таке сильне, що без фахової допомоги не обійтися.

Однак, перед тим як витрачати гроші на виклик комунальників, можна спробувати прочистити труби самостійно. Для цього знадобиться велосипедний насос.

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Як це зробити, показав один із блогерів у своєму YouTube-каналі. Він запропонував використовувати стару камеру від велосипедного колеса – потрібно взяти ту частину камери, де знаходиться клапан.

Потім треба взяти шматок пластикової труби та вставити шмат камери із клапаном в неї, щоб клапан стирчав доверху та закріпити резину до труби за допомогою клею.

Потім цей "пристрій" потрібно вставити у каналізаційну трубу, щоб вийшло щось на зразок заглушки.

Візьміть насос для велосипедних коліс та приєднайте його до клапана й почніть качати.

Під тиском повітря засмічення з труб почне проштовхуватися у каналізаційну яму.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації.

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