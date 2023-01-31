Як прочистити труби та каналізацію за допомогою вішалки для одягу за 2 хвилини

Якщо каналізація у ванній, на кухні чи в туалеті засмітилася, і у вас немає потрібного інструменту, щоб прочистити, не потрібно викликати сантехніка. Рішення у ваших шафах – за допомогою простого предмета ви можете звільнити засмічення.

Існує багато способів прочищення каналізації, але не завжди легко визначити, який із них є найефективнішим. Однак за допомогою простої вішалки ви можете попрощатися із забитими стоками, пише Sante Plus.

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Як за допомогою вішалки прочистити каналізацію

Щоб прочистити каналізацію вішалкою ефективно та безпечно, виконайте такі дії:

1. Спочатку розгорніть вішалку, щоб отримати стрижень і залишити гачок. Це буде використано для видалення сміття, волосся та всього, що блокує трубу.

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2. Посуньте металевий стрижень всередину дренажу, а потім обережно витягніть залишок, який, на вашу думку, чинить опір вішалці.

3. Обережно звільніть їх, а потім киньте в контейнер, який поставили поруч.

4. Вилийте гарячу воду в каналізацію, щоб очистити засмічення.

Це рішення не єдине ефективне. Існують інші способи звільнити каналізацію.

Які ще існують способи прочистити каналізацію

Перш ніж звернутися до фахівця з сантехніки, ви завжди можете спробувати кілька безпечних і природних методів, ефективність яких часто доведена:

1. Засіб для миття посуду для зливу душу та туалету. Оскільки мило для посуду може змащувати каналізацію та розщеплювати залишки, це чудовий спосіб прочищення каналізації душу та туалету.

Для використання вилийте склянку рідини для миття посуду в каналізацію душу або туалету, а потім залийте окропом. Для полегшення процесу можна використовувати вантуз.

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2. Кока-кола для очищення каналізації

У той час як білий оцет і харчова сода часто займають перше місце в списку проти засмічення каналізації, напою Coca-Cola не приділяється такої уваги. Але ця вода може прочищати труби та навіть чистити туалети завдяки вмісту кислоти.

Щоб застосувати цей метод, вилийте 2-літрову пляшку в забитий злив і залиште на годину. Тоді вам залишиться лише відкрити гарячу воду з крана, щоб все очистити.

Утім, пам'ятайте, що кислотність безалкогольних напоїв достатньо потужна, щоб очистити труби від бруду, цукровий сироп може залишити липку плівку. Тому проти невеликої засміченої раковини експерти надають перевагу більш м’яким альтернативам, таким як харчова сода або білий оцет.

3. Прочистьте труби харчовою содою та білим оцтом. Злегка абразивна сила харчової соди, доповненої білим оцтом, часто використовується для очищення поверхонь наших будинків. У цьому випадку виявляється, що він також може усунути легкі перешкоди, особливо ті, що знаходяться у вашій раковині.

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1. Спочатку вилийте окріп у каналізацію, а потім залиште на кілька хвилин.

2. Після цього помістіть пів склянки харчової соди всередину засміченої труби, а потім склянку гарячої води.

3. Дайте порошку подіяти на причини закупорки, а потім налийте склянку білого оцту.

4. Дайте оцту постояти годину або більше. Найкраще дати виробу постояти якомога довше, щоб засмічення розійшлося.

5. Дайте стекти гарячій воді з-під крана, щоб змити залишки. Якщо вода все ще не стікає належним чином, краще викликати сантехніка.

Цих методів часто буває достатньо, щоб усунути засмічення. Тож не соромтеся їх використовувати.

Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

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