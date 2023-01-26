Як почистити дуже брудний килим без зусиль: простий лайфхак

Простий та дешевий спосіб допоможе почистити килим без зусиль. Оскільки він часто забруднюється та втрачає свій вигляд.

Проте звичайна таблетка для посудомийної машини допоможе побороти бруд та плями з килима. Видання Sante Plus дало інструкції, як це зробити.

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Для початку почистьте килим за допомогою пилососа або щітки з м’якою щетиною. Помістіть капсулу в миску з гарячою водою і дайте їй розтанути. Візьміть серветку з мікрофібри, достатню для покриття діаметра кришки каструлі, змочіть її в цьому розчині, відіжміть, потім покрийте нею всю кришку і закрийте боки вузлом біля ручки. Візьміть кришку за ручку та потріть.

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Цей метод охоплює більшу частину килима, щоб рівномірно очистити його. Після треба прополоскати килим та повторити операцію з серветкою, змочивши знову у воді та віджати. Потім дайте килимку висохнути на повітрі.

Які інші способи видалення плям з килима

1. Харчова сода –один з найкращих сухих засобів для чищення килимів. Після того, як ви пропилососили та очистили килим, посипте його харчовою содою. За допомогою м’якої щітки робіть кругові рухи, щоб засіб проникло всередину. Дайте постояти кілька годин, перш ніж пилососити порошок.

Крім того, що харчова сода є хорошим засобом для хімчистки, вона є чудовим дезодорантом. Він також очищає ваші білі килими та робить їх чудовими.

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2. Газована вода для оживлення кольору килима. На відміну від харчової соди, газована вода є незвичайним, але дуже ефективним побутовим засобом для видалення стійких плям на килимі. Цей напій здатний ефективно діяти проти плям і бруду, які накопичуються на волокнах.

За допомогою губки або м’якої тканини намочіть килим у газованій воді. Дайте рідині подіяти кілька хвилин, перш ніж обережно потерти її губкою або щіткою. Потім промийте килим чистою водою і готово.

Нагадаємо, що багато людей замість штор встановлюють жалюзі, щоб закрити кімнату від яскравого сонячного світла. Проте з часом навіть найякісніші жалюзі жовтіють, що псує зовнішній вигляд приміщення і впадає в очі, як тільки заходиш у кімнату. Як їх почистити, читайте у матеріалі UAportal.

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