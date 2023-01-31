Как прочистить трубы и канализацию с помощью вешалки для одежды за 2 минуты

Если канализация в ванной, на кухне или туалете засорилась, и у вас нет нужного инструмента, чтобы прочистить, не нужно вызывать сантехника. Решения в ваших шкафах – с помощью простого предмета вы можете освободить засор.

Существует много способов прочистки канализации, но не всегда легко определить, какой из них наиболее эффективен. Однако с помощью простой вешалки вы можете попрощаться с заколоченными стоками, пишет Sante Plus.

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Как с помощью вешалки прочистить канализацию

Чтобы прочистить канализацию вешалкой эффективно и безопасно, выполните следующие действия.

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1. Сначала разверните вешалку, чтобы получить стержень и оставить крючок. Это будет использовано для удаления мусора, волос и всего, что блокирует трубу.

2. Сдвиньте металлический стержень внутрь дренажа, а затем осторожно вытяните остаток, который, по вашему мнению, сопротивляется вешалке.

3. Осторожно освободите их, а затем оставьте рядом с контейнером.

4. Вылейте горячую воду в канализацию, чтобы очистить засор.

Это решение не единственно эффективное. Есть другие способы освободить канализацию.

Какие еще существуют способы прочистить канализацию

Прежде чем обратиться к специалисту по сантехнике, вы всегда можете попробовать несколько безопасных и естественных методов, эффективность которых часто доказана:

1. Средство для мытья посуды для слива душа и туалета. Поскольку мыло для посуды может смазывать канализацию и расщеплять остатки, это отличный способ прочистки канализации душа и туалета.

Для использования вылейте стакан жидкости для мытья посуды в канализацию душа или туалета, затем залейте кипятком. Для облегчения процесса можно использовать вантуз.

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2. Кока-кола для очистки канализации

В то время как белый уксус и пищевая сода часто занимают первое место в списке против засорения канализации, напитку Coca-Cola не уделяется такого внимания. Но эта вода может чистить трубы и даже чистить туалеты благодаря содержанию кислоты.

Чтобы применить этот метод, вылейте 2-литровую бутылку в забитый ливень и оставьте на час. Тогда вам останется открыть горячую воду из крана, чтобы все очистить.

Однако помните, что кислотность безалкогольных напитков достаточно мощная, чтобы очистить трубы от грязи, сахарный сироп может оставить липкую пленку. Поэтому против небольшой засоренной раковины эксперты предпочитают более мягкие альтернативы, такие как пищевая сода или белый уксус.

3. Прочистите трубы пищевой содой и белым уксусом. Слегка абразивная сила пищевой соды, дополненной белым уксусом, часто используется для очистки поверхностей наших домов. В этом случае оказывается, что он также может устранить легкие помехи, особенно находящиеся в вашей раковине.

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1. Сначала вылейте кипяток в канализацию, а затем оставьте на несколько минут.

2. После этого поместите пол стакана пищевой соды внутрь сорной трубы, а затем стакан горячей воды.

3. Дайте порошку воздействовать на причины закупорки, а затем налейте стакан белого уксуса.

4. Дайте уксусу постоять час или больше. Лучше дать изделию постоять как можно дольше, чтобы засор разошёлся.

5. Дайте стечь горячей воде из крана, чтобы смыть остатки. Если вода все еще не стекает определенным образом, лучше вызвать сантехника.

Этих методов часто бывает достаточно, чтобы устранить засор. Так что не стесняйтесь их использовать.

Напомним, что почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.

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