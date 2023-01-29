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Що робити, якщо труби забиті накипом: сантехніки поділились простим трюком

Дутік Катерина

Як почистити каналізацію вдома - як почистити труби, які забилися

У кухонній раковині та ванні накопичуються залишки їжі та вапняні відкладення. В результаті засмічується та забивається каналізація.

Більше не потрібно використовувати агресивні хімікати та різні дорогі засоби. Оскільки сантехніки розповіли про одну хитрість, яка швидко подолає цю проблему. Про це пише Sante+.

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Вапняк, який утворюється в трубах, походить просто від жорсткої води. Коли вона тече через ваші труби, вапняк осідає на стінках. З часом ці відкладення твердіють, утворюючи пробку. В результаті утруднюється проходження води, і ваші труби забиваються.

Як очистити труби, забиті накипом

Прочистити каналізацію не так вже й складно. Насамперед потрібно знайти джерело проблеми, а потім перейти до вирішення. Нижче читайте кілька порад щодо подолання накипу та прочищення труб:

1. Очистьте труби від накипу гарячою водою. Якщо ваш злив закупорюється, ваш перший крок – залити його окропом. Іноді цього може бути достатньо, щоб прочистити ваші труби.

  • Доведіть воду до кипіння на плиті або нагрійте її за допомогою чайника.
  • Вилийте окріп прямо в стік раковини.
  • Запустіть кран, щоб побачити, чи гладко тече вода.
  • Якщо ні, повторіть процес.

Важливо! Якщо ваша дренажна труба прикріплена до ПВХ труб, не застосовуйте цей трюк. Кипляча вода пошкоджує і плавить пластик.

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2. Видаліть вапняні відкладення білим оцтом і харчовою содою. Це природне рішення допоможе прочистити ваші труби.

Інгредієнти:

  • Чашка харчової соди – 200 г.
  • Чашка білого оцту – 200 мл.
  • Стакан крупної солі – 200 г.
  • Чашка води – 200 мл.

Покроковий спосіб видалення накипу в трубах:

1. Спочатку вилийте каструлю з окропом у каналізацію.

2. Влийте білий оцет, харчову соду і крупну сіль.

3. Додайте чашку гарячої води.

4. Залиште на 5-10 хвилин.

5. Знову залийте окропом і ця суміш створює потужну реакцію для усунення залишків накипу.

Як прочистити кухонну раковину

Якщо кухонна раковина засмітилася, то є кілька простих способів очистити її:

1. Очистьте сифон:

  • Поставте порожнє відро під сифоном.
  • Відкрутіть сифон.
  • Видалити всі залишки руками, але одягайте обов'язково рукавички.
  • Очистьте невеликою кількістю мила.
  • Прикрутіть сифон на місце.

2. Спробуйте "змію сантехніка" для видалення накипу та вантуз.

Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

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