Как прочистить канализацию с помощью велосипедного насоса: неожиданный и действенный лайфхак

Для очистки канализация, которая оказалась засоренной, можно использовать подручные средства – соду, уксус и т.д. Иногда засор такой сильный, что без профессиональной помощи не обойтись.

Однако, прежде чем тратить деньги по вызову коммунальщиков, можно попытаться прочистить трубы самостоятельно. Для этого понадобится велосипедный насос.

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Как это сделать, показал один из блогеров в своем YouTube-канале. Он предложил использовать старую камеру от велосипедного колеса – нужно взять ту часть камеры, где находится клапан.

Затем следует взять кусок пластиковой трубы и вставить кусок камеры с клапаном в нее, чтобы клапан торчал доверху и закрепить резину к трубе с помощью клея.

Затем это "устройство" нужно вставить в канализационную трубу, чтобы получилось что-то вроде заглушки.

Возьмите насос для велосипедных колес и подсоедините его к клапану и начните качать.

Под давлением воздуха засор из труб начнет проталкиваться в канализационную яму.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию.

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