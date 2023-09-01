Данілов: обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до війська

В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, однак з певними застереженнями. Цю норму має врегулювати Рада національної безпеки та оборони.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону, у нормативно-правових документах існує термін "придатний" до служби, або "умовно придатний".

"Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", — зауважив він.

Данілов пояснив, коли громадяни потрапляють у ті чи інші частини з приписом "умовно придатні", у командирів "є певні процеси".

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"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", — зазначив він.

Днями президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що влада отримала доручення проаналізувати перелік тих громадян, хто поїхав за кордон завдяки "очевидно сумнівним рішенням ВЛК". Також він зазначив, що буде розв'язано проблему, з "якою звертаються майже всі командири на місцях" – поняття так званої обмеженої придатності.

"Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати", - зазначив Зеленський.

Додамо, наприкінці серпня міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію, щодо можливої нової хвилі мобілізації. За його словами, критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

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