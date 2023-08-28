Резніков відповів, чи буде нова хвиля мобілізації в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію, щодо можливої нової хвилі мобілізації. За його словами, критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

Про це Резніков сказав під час пресконференції. Він додав, що зараз також не обговорюється збільшення планки мобілізації.

"План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс... Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації", – зазначив міністр.

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Додамо, мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це залежить від їхньої діяльності, сімейних обставин і не тільки.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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