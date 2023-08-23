День Незалежності України: красиві листівки для привітання українською мовою

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня. Це державне свято, яке було встановлено в 1991 році після проголошення незалежності України від СРСР.

У цей день в Україні зазвичай проходять урочисті заходи, концерти, паради й народні гуляння. Проте через російське повномасштабне вторгення другий рік поспіль святкових заходів в Україні цього дня не буде.

Проте саме свято ніхто не скасовував, тож пропонуємо вам привітати своїх близьких та рідних, надіславши їм теплі слова, чи красиві вітальні листівки.

Красиві картинки-вітання з Днем Незалежності України:

Відео дня

День Незалежності України - це день, коли українці відзначають свою свободу. Це день, коли українці згадують свою історію і славу. Це день, коли українці пишаються своєю країною. Миру та любові всім громадянам незламної!

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