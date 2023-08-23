День Независимости Украины: красивые открытки для поздравления на украинском языке

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. Это государственный праздник, установленный в 1991 году после провозглашения независимости Украины от СССР.

В этот день в Украине обычно проходят торжественные мероприятия, концерты, парады и народные гуляния. Однако из-за российского полномасштабного вторжения второй год праздничных мероприятий в Украине в этот день не будет.

Однако сам праздник никто не отменял, поэтому предлагаем вам поздравить своих близких и родных, прислав им теплые слова или красивые поздравительные открытки.

Красивые картинки-поздравления с Днем Независимости Украины:

Видео дня

День Независимости Украины – это день, когда украинцы отмечают свою свободу. Это день, когда украинцы вспоминают свою историю и славу. Это день, когда украинцы гордятся своей страной. Мира и любви всем гражданам несокрушимой!

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