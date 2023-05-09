День вишиванки 2023: коли відзначатимуть і що означає це свято

День вишиванки 2023 відзначатимуть 18 травня. В умовах війни цього дня не проводитимуться святкові заходи, але одягнути вишиванку та таким чином долучитись до свята може кожен. Поки що воно не є офіційним, але для кожного українця цей день набуває особливого сенсу.

Історія свята

Відзначати День вишиванки почали лише в 2006 році. Пропозицію провести це свято у 2006 році подала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк:

"На перерві в університеті я зустріла свого друга Ігора, який прийшов у вишиванці на пару, і я робила це час від часу, і мої друзі робили, але ми разом ніколи не збиралися. І я запропонувала нам одночасно одягнутися у вишиванки і запросити наших найближчих друзів". Так і з'явився Всесвітній день вишиванки. Через деякий час він став всеукраїнським, а потім і всесвітнім.

Відео дня

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Що означає День вишиванки

Вишита сорочка – це не просто одяг. Споконвіку вишиванка вважалась оберегом, адже вишивалась вручну близькою людиною – мамою чи дружиною, яка вкладала у кожен стіжок всю теплоту свого серця. Зараз День вишиванки має особливий сенс, адже українці борються та віддають своє життя за свою національну автентичність.

Нагадаємо, ми вже писали про чарівні властивості вишиванки.

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