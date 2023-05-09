День вышиванки 2023: когда будут отмечать и что значит этот праздник

День вышиванки 2023 года будут отмечать 18 мая. В условиях войны в этот день не будут проводиться праздничные мероприятия, но одеть вышиванку и таким образом приобщиться к празднику может каждый. Пока оно не является официальным, но для каждого украинца этот день приобретает особый смысл.

История праздника

Отмечать День вышиванки начали только в 2006 году. Предложение провести этот праздник в 2006 году подала студентка Черновецкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк:

"На перерыве в университете я встретила своего друга Игоря, который пришел в вышиванке на пару, и я делала это время от времени, и мои друзья делали, но мы вместе никогда не собирались. И я предложила нам одновременно одеться в вышиванки и пригласить наших ближайших друзей". Так и появился Всемирный день вышиванки. Через некоторое время он стал всеукраинским, а затем и всемирным.

Видео дня

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Что значит День вышиванки

Вышитая рубашка – это не просто одежда. Испокон веков вышиванка считалась оберегом, ведь вышивалась вручную близким человеком – мамой или женой, которая вкладывала в каждый стожок всю теплоту своего сердца. Сейчас День вышиванки имеет особый смысл, ведь украинцы борются и отдают свою жизнь за свою национальную идентичность.

Напомним, мы уже писали о волшебных свойствах вышиванки.

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