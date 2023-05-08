"Единство на континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира": Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая. В своем обращении он подчеркнул, что в настоящее время украинский народ возвращает нашей стране правдивую историю. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Президент сообщил, что сегодня он внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Целью этой инициативы является память тех, кто отстоял свободу и победил в жестокой борьбе с нацистским режимом.

"Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим врать, что победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось, хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение, и как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Президент напомнил, что долгие годы на нашем континенте 9 мая установлен как День Европы, который символизирует достижение мира и единства. Сейчас, когда наш континент снова объединяется в борьбе за мир и стабильность, отмечать первый день нашего мира вместе со всей свободной Европой является важным шагом. Президент выразил мнение, что отмечать День Европы вместе с другими европейскими народами верно.

"Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чтить наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир", – добавил он.

Напомним, ранее у Зеленского отреагировали на атаку Кремля дронами.

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