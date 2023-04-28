Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить на фронт "давно сидящих" военных комиссаров в центрах комплектаций. Соответствующее поручение он дал главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Military Media Center. По его словам, военкомов в центрах комплектаций заменят военные, получившие ранения на войне.

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"Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", – сказал министр.

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Резников добавил, что в настоящее время первый заместитель министра обороны Александр Павлюк занимается центрами комплектования и социальной поддержки. И давно пора для реформы военкоматов, в частности нужно оцифровать накопившиеся документы.

"Там многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями", – так Резников охарактеризовал современные военкомы.

Напомним, на днях в Минобороны предупредили, что россияне пытаются дискредитировать работу украинских военкоматов, распространяя лживую информацию, что территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица.

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