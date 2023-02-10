В ВСУ рассказали, когда прекратят вручать повестки на улицах

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Во время мобилизации военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получать повестки не только по месту жительства, но и в общественных местах.

Юрист Владислав Юрчак рассказал, что законодательством не определено место, где именно могут вручить повестку. В то же время, за последние недели увеличилось количество жалоб от граждан о якобы незаконном вручении повесток в общественных местах. По словам юриста, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно – за местом жительства, или даже за местом работы.

"Законодательством, в том числе и после последних изменений, не определено место, где именно может быть вручена повестка работникам ТЦК и СП. Таких мест не было определено фактически никогда, а потому эти нормы позволяют уполномоченным лицам вручать повестки лицам как в общественных местах, так и и по месту работы или проживания", – заявил Владислав Юрчак.

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Он отметил, что апелляция граждан к ненадлежащему месту вручения повестки не позволяет военнообязанным в дальнейшем уклоняться от прохождения медицинского осмотра или уточнения своих учетных данных.

"В конце концов, нужно понимать, что фактически все повестки, вручаемые гражданам, связаны в первую очередь с необходимостью обновления информации по учетным данным мужчин. То есть вручение повестки не означает мгновенную отправку лица на передовые позиции", – добавил юрист.

Какие бывают виды повесток:

Повестка для уточнения данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Повестка-призыв на срочную службу;

Мобилизационное распоряжение – повестка, которую вручают после прохождения медкомиссии, если мужчину сочли годным к службе.

Что должно быть указано в повестке:

ФИО, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что прекратить вручать повестки на улице не могут, потому что мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

То есть если бы военнообязанные граждане сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах. Поэтому не было бы необходимости вручать повестки в общественных местах.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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