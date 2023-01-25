Адвокат объяснил, что будет, если не взять повестку

Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

Поэтому адвокат на своей Facebook-странице объяснил, что будет, если не взять повестку. В первую очередь помните, что вас задержать не смогут.

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Что будет, если вы не возьмете повестку

По словам адвоката, только сотрудники полиции могут задержать вас и только для прекращения правонарушения.

Тем, что вы не берете повестку, вы не совершаете правонарушения, поэтому прекращать такое правонарушение путем вашего задержания оснований нет. Также должна учитываться необходимость и соразмерность применения силы, необходимость задержания.

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Адвокат подчеркнул, что нет никаких законных оснований для задержания и составления протокола за то, что вы не берете повестку.

Когда могут задержать и кто?

Адвокат привел пример. Если вы раньше получали повестку, но не приходили в военкомат. Поэтому в ТЦК сформировали материалы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации – это статьи 210 и 210-1 КУоАП и потребовали полицию задержать и доставить вас в ТЦК. Только тогда, согласно ст. 262 КУоАП у полицейского возникает право задерживать вас для доставки в военкомат.

Если есть материалы, подтверждающие совершение этих административных правонарушений, возможно задержание. Однако в 99% случаев полицейские не смогут их предъявить, утверждает правозащитник.

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Как поступить, если вас незаконно задержали

Адвокат дал советы по действиям, которые нужно делать в случае незаконного задержания:

Снимайте все по телефону. А еще лучше, когда это сделает кто-нибудь рядом. По крайней мере, включите телефонный диктофон.

Без требования вас задерживать не имеют права, требуйте ее предъявления. Если нет требования – призовите прохожих и сообщите о незаконном задержании – обратите внимание других на незаконные действия полиции.

Сообщите уголовную ответственность за превышение служебных полномочий – статью 365 УК Украины.

Не выполняйте незаконное предписание, отказывайтесь пройти в автомобиль или проехать с указанными лицами.

Задержание не может превышать 3 часов и начинается с момента, когда к вам подошли, а не с момента доставки в ТЦК. Как только это время прошло – разворачивайтесь и уходите.

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Ранее юрист дал объяснение по поводу того, законно ли заполнение повестки на улице перед вручением.

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