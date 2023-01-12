Кого из украинцев не могут призвать принудительно во время мобилизации

Общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины 18-60 лет, но для некоторых категорий граждан есть исключения.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения России. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации следующие категории украинцев:

граждане, вовлеченные в органах государственной власти, критически важных предприятиях и органах;

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев согласно выводу военно-врачебной комиссии (с последующим прохождением ВЛК);

граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в опеке.

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Кроме этого, мобилизации не подлежат также:

многодетные родители, имеющие 3 и более детей до 18 лет;

одинокие родители и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка;

опекуны и приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

родители, на воспитании которых ребенок с инвалидностью подгруппы А до 18 лет;

родители, на воспитании которых ребенок с инвалидностью III-IV группы младше 18 лет;

родители, в воспитании которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы 18-23 лет.

Также призвать на военную службу не могут

граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу.

На военную службу также не могут призвать студентов, получающих профессиональное высшее и высшее образование, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Также не подлежат призыву некоторые категории депутатов и госслужащих: народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники определенных органов – военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной гвардии, Службы внешней разведки, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национального антикоррупционного бюро, налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины и некоторые категории чиновников.

Напомним, ранее стало известно, будут ли возвращать военнообязанных мужчин из-за границы для мобилизации. В Украине изменили правила военного учета, в частности, добавив пункты об учете призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

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