Кого з українців не можуть призвати примусово під час мобілізації

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років, але для деяких категорій громадян є винятки.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабного вторгнення рф. Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації такі категорії українців:

громадяни, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та органах;

визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців відповідно до висновку військово-лікарської комісії (з наступним проходженням ВЛК);

громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують опіки.

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Окрім цього, мобілізації не підлягають також:

багатодітні батьки, які мають 3 та більше дітей до 18 років;

самотні батьки та матері, які виховують хоча б одну неповнолітню дитину;

опікуни та прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки, на вихованні яких дитина з інвалідністю підгрупи А до 18 років;

батьки, на вихованні яких дитина з інвалідністю III-IV групи до 18 років;

батьки, на вихованні яких повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи 18-23 років.

Також, призвати на військову службу не можуть

громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

громадян, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

На військову службу також не можуть призвати студентів, які отримують професійну передвищу та вищу освіти, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Також не підлягають призову деякі категорії депутатів і держслужбовців: народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів – військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій, Збройних Сил України, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національного антикорупційного бюро, податкової поліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України та деякі категорії чиновників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи повертатимуть військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону для мобілізації. В Україні змінили правила військового обліку, зокрема, додавши пункти про облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

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