Какие документы нужно носить с собой, чтобы на улице не вручили повестку

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой на службу в армию могут призвать военнообязанных граждан призывного возраста от 18 до 60 лет. Повестки могут вручать военнообязанным, имеющим бронь или отсрочку от военной службы.

Так, военнообязанный гражданин Украины, имеющий бронь от призыва от мобилизации, должен носить с собой все документы, удостоверяющие это. Вручение повестки не будет, если их предъявить представителям военкоматов. Об этом сообщил полковник Роман Горбач.

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Однако если забронированному военнообязанному все же вручили повестку, то ему нужно прибыть в ТЦК и СП со всеми необходимыми документами, тогда эта повестка будет аннулирована.

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Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее можно получить не только от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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