Какие предприятия могут бронировать работников от мобилизации

Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram. Напомним, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что делать, когда военнообязанному вручили повестку, несмотря на бронь от призыва.

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Соответственно, забронировать часть работников от мобилизации смогут предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и отвечают по меньшей мере трем из определенных порядком критериев:

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общая сумма уплаченных налогов и других сборов превышает 1,5 млн. евро в год;

сумма поступлений в иностранной валюте превышает эквивалент 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, согласно постановлению Кабмина №83 от 2015 года;

предприятие имеет важное значение для удовлетворения потребностей территориального общества;

у предприятия отсутствует задолженность по уплате Единого социального взноса;

размер заработной платы на предприятии не менее средней зарплаты по региону;

предприятие является резидентом "Действие Сити".

В то же время, коммунальные предприятия, информационные телеканалы, предприятия в сферах культуры, здоровья, образования и науки, а также в социальной сфере могут соответствовать только двум из перечисленных критериев.

Право на бронирование сотрудников отдельно установлено для органов власти и предприятий, учреждений и организаций, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги для обеспечения потребностей ВСУ.

К критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период предприятий также относятся:

специализированные учреждения ООН;

зарубежные дипломатические учреждения в Украине;

представительства донорских учреждений;

исполнители проектов международной технической помощи;

представительства международных организаций;

международные и украинские неправительственные организации;

и другие компании, реализующие проекты за средства международных партнеров согласно перечню, утвержденному МИДом или Секретариатом Кабмина.

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Бизнес и власти смогут забронировать до 50% военнообязанных работников. Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50% только при наличии обоснованной потребности. Что касается предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Минэнерго, то это ограничение не будет применяться.

Напомним, с 1 декабря 2022 года произошли изменения в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", расширяющие перечень подлежащих бронированию военнообязанных. Закон предусматривает бронирование работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, призывникам повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее можно получить не только от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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