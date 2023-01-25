В ВСУ рассказали, кто и где имеет право вручать повестки

Призывникам повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач в комментарии АрмияInform. Он отметил, что повестку могут вручить и другие должностные лица, предусмотренные законодательством.

"Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать такую повестку", – подчеркнул Горбач.

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По его словам, если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, к нему в присутствии свидетелей могут применить ответственность согласно законодательству. Так, если призывник отказывается получить, например, повестки для сверки военно-учетных данных, к нему могут применить административную ответственность. Уголовная ответственность наступает в том случае, если призывных уже прошел сверку, медкомиссию для призыва и избежал отправления в воинскую часть.

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Горбач также призвал не тиражировать видео, где изображены якобы представители территориальных центров комплектования и соцподдержки, которые незаконно вручают повестки. По всей вероятности, российская пропаганда в нынешней ситуации очень способствует тому, чтобы эти ролики распространялись в больших масштабах.

Он отметил, что хотя и в начале полномасштабного вторжения в территориальные центры были большие очереди, сейчас они и объемы мобилизации уменьшились. По словам Горбача, сейчас нужны специалисты на новые образцы вооружения, предоставляемые партнерами. Также новые люди нужны для доукомплектования отдельных частей и замены тех, кто на передовой изначально.

"Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для нашего государства. Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к проходящим в государстве мобилизационным мерам", - добавил Горбач.

Если у мобилизованных есть опыт военной службы и непродолжительный перерыв в прохождении службы, они, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части. Личный состав, ранее не проходивший службы, направляют в учебные центры, где их обучают по определенным специальностям. И только после этого они прибывают в воинские части на конкретные должности.

Напомним, офицерша Вооруженных сил Украины Ирина Сергеева поделилась советами, как гражданским подготовиться к призыву.

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