Мобилизация для верующих: юристы объяснили, можно ли заменить альтернативной службой в военное время

Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства. Но касается ли это мужчин в военное время, когда Украина нуждается в новых силах граждан.

Ранее гражданин Украины по религиозным убеждениям мог заменить исполнение воинского долга альтернативной (невоенной) службой. Можно ли заменить мобилизацию в армию в военное время, объясняют правозащитники.

Читайте также:

Возможна мобилизация на войну по телефону. Что на это говорит закон

В Украине идет мобилизация. До какой даты запланирован призыв в армию

На практике известно, что лица, которые все же принадлежат к определенным религиозным общинам и не могут брать в руки оружие, поэтому будут крайне неэффективными на войне.

Видео дня

Какой закон действует в отношении верующих, которые не могут проходить службу по религиозным убеждениям

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет упоминаний о верующих, которым религиозные убеждения препятствуют участвовать в боевых действиях либо использовать орудие.

Кроме этого, ст. 23 Закона, которая регулирует вопрос предоставления отсрочки от мобилизации, не оперирует категориями верующих, а значит, у таких лиц нет отсрочки от призыва.

На сегодняшний день сложился своеобразный пробел в законодательстве по вопросу мобилизации верующих, которым должна быть назначена альтернативная служба.

Согласно сообщению юриста Руслана Малого, верующие могут подать заявление в соответствующее структурное подразделение местной госадминистрации по месту жительства.

Таким образом верующие встанут на защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, гарантируемых Конституцией.

Заявление о направлении на альтернативную службу подается в произвольной форме с указанием мотивов невозможности прохождения срочной военной службы и подтверждением истинности религиозных убеждений гражданина.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие истинность его религиозных убеждений, копию документа об образовании и справку с места работы или учебы.

Отмечается, что актуальные случаи по рассмотрению подобных исков не зафиксированы.

Как происходит альтернативная военная служба верующих

Так, службу проходят на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины.

Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

Лицо должно подать заявление об истинности своих убеждений со справкой от религиозной организации, запрещающей использование оружия.

Ранее стало известно, возможна ли мобилизация тех, кто ухаживает за лицом с инвалидностью. Актуальный ответ адвоката.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!