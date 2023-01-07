Будут ли мобилизовывать человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью: ответ адвоката

С начала войны в Украине действует всеобщая мобилизация. В службу в армии призывают разных граждан с 18 до 60 лет, но некоторые из них имеют право на отсрочку.

На что могут рассчитывать граждане, которые ухаживают за лицом с инвалидностью рассказывает адвокат Богдан Пересада. Он ссылается на п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ему, гражданин Украины не может быть мобилизован, если у него есть родственник с инвалидностью I или II группы. К таким лицам относятся жена, родители или родители жены. Однако такого мужчину могут мобилизовать исключительно с его согласия.

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Правозащитник отметил, что право на отсрочку следует подтвердить документально. Для этого военнообязанному следует предоставить в ТЦК перечень документов.

Это могут быть следующие документы:

документ об инвалидности одного из родителей, в том числе справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение по инвалидности или удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности.

Отмечается, что в военкомат нужно предоставить свидетельство о рождении военнообязанного, в котором лицо с инвалидностью указано одним из родителей.

Если были изменения имени или фамилий, это следует учесть, чтобы предоставить подтверждающие документы.

Также следует добавить копии паспортов военнообязанного и лица с инвалидностью заявление в произвольной форме.

В нем призывник в свободной форме должен описать, что лицо не подлежит мобилизации и просит не мобилизовать его. Один из экземпляров отдать для военкомата, второй для отметки о том, что у военнообязанного взяли письмо с документами.

По словам адвоката, определенных требований к документам нет, поэтому желательно иметь с собой оригиналы, чтобы в случае необходимости подтвердить подлинность копий.

Если в военкомате будут отказываться ставить отметку о получении письма с документами или вообще отказываться брать документы, то можно их прислать Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения.

Адвокат пояснил, что таким образом у военнообязанного на руках останется описание вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован о наличии основания для освобождения от мобилизации.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что сегодня на фронте ситуация развивается так, что потребности массовой мобилизации в Украине нет. Однако давать долгосрочные прогнозы при нынешних обстоятельствах невозможно, ведь они могут радикально измениться в любой момент.

Напомним, что нардепы предложили призвать на военную службу людей с инвалидностью. Они назвали одно условие.

Ранее UAportal писал о том, могут ли потерять пенсионные выплаты те инвалиды, если не проходят повторный осмотр медицинской комиссии.

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